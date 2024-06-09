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Gündem
AA 09.06.2024 22:33

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün Türkiye'ye gelecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, bugün ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

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