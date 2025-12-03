Türkiye, AB ve NATO üyesi Romanya'ya ilk muharip gemi satışını gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASFAT, İstanbul Tersanesi Komutanlığında geçtiğimiz yıl inşası tamamlanan Akhisar’ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ihracatını başarıyla gerçekleştirdi. Bu anlaşma, Türkiye’nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşırken aynı zamanda iki ülke arasındaki askeri iş birliğini de yeni bir seviyeye taşıyor.

Gerçekleştirilen bu ihracat ile Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye Muharip Gemi (Savaş Gemisi) satışı yapmış oldu. Bu durum, sadece ASFAT’ın değil aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Akhisar’ın Korvet (Light Corvette) olarak Romanya envanterine katılması, bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri’nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacak.

Savunma sanayi uzmanları bu stratejik ihracatın hem Türkiye’nin savunma sanayi ihracat vizyonu hem de müttefik ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ASFAT hakkında

Tamamen devlete ait bir şirket olan ASFAT, 12 Ocak 2018 tarihinde kurulmuş olup, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde faaliyet gösteriyor. ASFAT, devlete ait olan ve MSB bünyesinde faaliyet gösteren 27 askeri fabrika ve 10 tersanenin ürettiği ürün, hizmet ve fazla kapasiteyi paylaşmak üzere müttefik ülkelerle pazarlama ve ticaret yapma yetkisine sahiptir. Bu askeri fabrikalar ve tersaneler, üretim, bakım, onarım ve modernizasyon alanlarında yılların deneyimine sahip.

Kuruluşundan sadece 5 yıl sonra, 2023 yılında ASFAT, “Defence News Top 100” şirketleri arasına girmeyi başardı ve 2024 yılında 94. sırada yer alarak listedeki en genç Türk savunma şirketi oldu. ASFAT, 2024 yılında Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracatçısı olmuştur. İstikrarlı yükselişini ve küresel ivmesini sürdüren ASFAT, 2025 yılında En İyi 100 Savunma Şirketi Listesi'nde 78. sırada yer almıştır.

ASFAT, Kara ve Hava Kuvvetleri alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra, fırkateynler, korvetler, hafif korvetler, açık deniz karakol gemileri, devriye gemileri, lojistik destek gemileri, yardımcı gemiler, yüzer havuzlar ve insansız deniz araçları dahil olmak üzere denizcilik alanında da geniş bir uzmanlığa sahip. Ayrıca tersane inşaatı, kapasite artırımı ve modernizasyon alanlarında da faaliyet gösteriyor.

Şu anda ASFAT, Pakistan MILGEM Korvet Programı (4 Milgem Sınıfı Korvet), Türk Donanması için Açık Deniz Karakol Gemisi Programı (2+4 Hisar Sınıfı OPV) ve yüklenicisi.