Gündem
AA 03.12.2025 15:33

İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 'Engelsiz Erişim ve İletişim' anlayışıyla, her bireyin sesine kulak verilen, erişilebilir ve kapsayıcı bir iletişim ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

İletişim Başkanı Duran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Dünya Engelliler Günü'nün engelleri birlikte aşmanın, toplumsal dayanışmanın, merhametin ve adalet duygusunun en güçlü ifadesi olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, 'Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılması devletimizin asli vazifesidir.' Türkiye olarak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle, bütün kurumlarımızla engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya ve eşit yaşamın önündeki engelleri kaldırmaya gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 'Engelsiz Erişim ve İletişim' anlayışıyla, her bireyin sesine kulak verilen, erişilebilir ve kapsayıcı bir iletişim ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz. "

Duran, bu kapsamda yürüttükleri Engelsiz CİMER, Kulak Ver Projesi ve Engelsiz Erişim ve İletişim Kılavuzu gibi çalışmalarla iletişimde fırsat eşitliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Burhanettin Duran Dünya Engelliler Günü Engelliler
