Parçalı Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.12.2025 15:03

Derbide sahaya çakmak atan taraftar gözaltında

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçta futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar gözaltına alındı.

Derbide sahaya çakmak atan taraftar gözaltında

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünün ardından yapılan sevinç gösterileri sırasında tribünlerden sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

Stadın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER
Fenerbahçe Galatasaray
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
Soğuk zincire aykırı taşınan etler otobüs bagajından çıktı
15:37
İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
15:11
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
15:01
İstanbul Havalimanı'na uluslararası tescil
15:09
Hamas: İsrail ateşkesi ihlal etmeye ve yerinden edilmiş insanları hedef almaya devam ediyor
14:49
Üreticilere kasımda 376,8 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı
Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ