Gündem
TRT Haber 03.12.2025 11:55

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde evleri zarar gören Mehmet ve Hatice Koyunlu çiftinin Kahramanmaraş'ta inşa edilen yeni evlerine konuk oldu.

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "O günlerde acılarına ortak olduğumuz bu güzel aileleri şimdi huzur içinde, güvenli yuvalarında görmek bizim için dünyadaki hiçbir mutlulukla ölçülemez" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Kurum'u sevinç gözyaşlarıyla karşılayan Hatice Koyunlu ve eşi Mehmet Koyunlu'nun diyalogları da yer aldı.

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü

Hatice Koyunlu, "Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Dünya durdukça durasınız" ifadesini kullanırken, Mehmet Koyunlu ise "Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz" şeklinde konuşarak Kurum'a teşekkürlerini iletti.

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü

Bakan Kurum ise "Şimdi sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabb'imize şükrediyoruz, hamdediyoruz" dedi.

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü

Kahramanmaraş Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
