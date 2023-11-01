Türk Yatırım Fonu Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Türk Devletler Teşkilatı tarafından kurulması kararlaştırılan Türk Yatırım Fonu hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

Türk Devletler Teşkilatı üyeleri tarafından hayata geçirilecek Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması ile Türk dünyasında ekonomik iş birliği sağlanacak.

Teklife göre, Türkiyei'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon dolar karşılığını geçemeyecek.

Cumhurbaşkanının, belirlenen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.