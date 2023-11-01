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TRT Haber 01.11.2023 23:16

Türk Yatırım Fonu Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Yatırım Fonu, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacak.

Türk Yatırım Fonu Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Türk Devletler Teşkilatı tarafından kurulması kararlaştırılan Türk Yatırım Fonu hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

Türk Devletler Teşkilatı üyeleri tarafından hayata geçirilecek Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması ile Türk dünyasında ekonomik iş birliği sağlanacak.

Teklife göre, Türkiyei'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon dolar karşılığını geçemeyecek.

Cumhurbaşkanının, belirlenen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

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