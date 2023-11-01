AK Parti Milletvekili Canbey: TRT, hakikati tüm çıplaklığıyla 41 dilde dünyaya duyuruyor

İyi parti, Meclis'te TRT'nin yayın politikasını eleştiren bir grup önerisi sundu.

Ona CHP ve HEDEP de destek verdi.

Muhalefetin eleştirilerini, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey Meclis kürsüsünden yanıtladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "TRT, 19 televizyon kanalı, 17 radyo istasyonuyla, 41 dilde tüm dünyadaki izleyen ve dinleyenlerine ulaşmakta, adeta Türkiye’nin dünyaya açılan penceresidir. TRT, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme sorumluluğuyla, kamusal yayıncılık anlayışıyla hareket ederek habercilikte ses getirmektedir. Böylesi bir başarı, tabi ki beraberinde saldırıları da getirir. Biliyorsunuz biz de ‘Meyve veren ağaç taşlanır’ diye bir söz vardır. Mili kanalımız TRT, önce insan ilkesinden hareketle, yok sayılanları görünür kılarak, mazlumların gür sesi misyonunu Gazze’de başarıyla yerine getiriyor" şeklinde konuştu.

"Dünya kanalları üç maymunu oynuyor, TRT ekibi korkusuzca yayın yapıyor"

İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarına dünyanın gözünü kapattığına dikkati çeken Canbey, TRT'nin doğruları korkusuzca aktarmaya devam ettiğini söyledi.

Canbey, "Dünya kanallarının üç maymunu oynadığı, hatta İsrail’i desteklediği bir zamanda TRT, hakikati tüm çıplaklığı ile 41 dilde dünyaya sergiliyor. İsrail’in tüm saldırılarına rağmen, TRT kameramanları, muhabirleri korkusuzca yayınlarını yapıyor" açıklamasını yaptı.