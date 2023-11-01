Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.11.2023 19:29

İletişim Başkanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve devlet hesaplarından "Hamas tarafından işkence gören, öldürülen çocukların dişleri" iddiası ile paylaşılan fotoğrafların doğru olmadığını duyurdu. Uzmanların, fotoğrafta görülen dişleri inceledikleri ve çocuk dişi olmadığını tespit ettikleri belirtildi.

İletişim Başkanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın iddialarını yalanladı

Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapıldı.

"Bunlar Hamas tarafından işkence gören, öldürülen ve yakılan çocukların dişleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafların incelendiği belirtildi.

"İddiaya konu fotoğrafları inceleyen uzmanlar, kökleri görünen dişlerin kök yapısı ve büyüklüğü açısından çocuk dişi olmadığını belirlemiştir" denildi.

Açıklamada, uzmanların fotoğraflarda görülen dişlerle ilgili, " kök ve kron morfolojileri incelendiğinde, bu dişlerin daimi dişler olduğu açıkça anlaşılmaktadır" tespitinde bulundukları ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail devlet hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili iddiaların doğru olmadığı belirtildi. 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek'e gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Çin, İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı
20:28
İtalya Başbakanı Meloni'ye Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılmış
20:26
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistlerin ve destekçilerinin işlediği suçlar listesine eklenen bir başka yüz karası
20:34
Blinken Türkiye'ye geliyor
20:05
Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
20:04
Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı kadın öldü
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu
İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ