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TRT Haber 01.11.2023 21:27

Bakan Fidan'ın Filistin diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Ürdün ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla Gazze'deki son gelişmeleri görüştü. Fidan görüşmelerinde acil ateşkes ve barış için atılacak adımları ele aldı.

Bakan Fidan'ın Filistin diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor.

Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde, Gazze'deki son durum ele alındı.

Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile devam etti.

Bakan Fidan görüşmelerinde, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın sağlanması yönünde atılabilecek adımları ele aldı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Ürdün Suudi Arabistan Yunanistan Filistin - İsrail Çatışması
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