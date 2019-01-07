Gündem
Türk ve Yunan polislerinden Pire Limanı'nda narkotik operasyon
07 Ocak 2019 Pazartesi 14:52 - Son Güncelleme 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:00
Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Türk Narkotik Polisi Yunanistan’ın Pire limanında Sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi.
Yunan polisiyle ortak gerçekleştirilen operasyonda tonlarca captagon tipi uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ele geçirilen miktarın, bu güne kadar bir seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.