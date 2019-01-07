Türk Narkotik Polisi Yunanistan’ın Pire limanında Sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi.

Yunan polisiyle ortak gerçekleştirilen operasyonda tonlarca captagon tipi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen miktarın, bu güne kadar bir seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber