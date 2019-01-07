Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yazılı açıklamaya yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA