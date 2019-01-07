AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileriyle buluşmasında konuştu. Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle buluşmasında konuşuyor.https://t.co/WF8gPjat51 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Ocak 2019

31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz.

İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz.

"Yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz"

31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.

"Genel seçim havası İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir"

Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir.

İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım.

"İstanbul'un yeni vizyonu 'İstanbul 4.0'"

"İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde 'Endüstri 4.0'a benzer, 'İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. 'İstanbul 4.0'ın içinde neler var, bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz."

Kaynak: AA