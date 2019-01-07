Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli konukları ağırlayacak. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, askerlerden ve diplomatlardan oluşan kalabalık bir heyetle, 2 gün boyunca Ankara’da önemli temaslarda bulunacak.

Ziyaretin ana gündem maddesi, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi. Görüşmelerde çekilme takvimi üzerinde durulacak, Türkiye’nin kırmızı çizgileri iletilecek.

Görüşmelerde ayrıca, çekilmenin terör örgütleri YPG ve DEAŞ’a alan açmaması gerektiği vurgulanacak.

Terör örgütü PYD/YPG'ye verilen silahlar da yapılacak görüşmelerin diğer bir gündem maddesi olacak.

Ankara, silahların bir an önce toplatılması mesajını verecek.

"Yol haritasının uygulanması" mesajı verilecek

DEAŞ'a karşı yürütülecek mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Türk askerinin Suriye içinde kullanacağı güzergah, hava sahasının kullanımı, koalisyonun hava desteği gibi konular ele alınacak.

Münbiç konusunda ise "Yol haritasının uygulanması" mesajı verilecek. Öncelik terör örgütü YPG/PKK’nın bölgeden çekilmesi ve güvenliğin sağlanması.

Kaynak: TRT Haber