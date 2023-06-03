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TRT Haber 03.06.2023 09:36

Türk siyasetine damga vuran lider: Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te doğrudan millet iradesiyle Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı seçildi. Öncesinde 59, 60 ve 61'inci hükümetlerini kurdu. 1976'da başlayan siyasi hayatında zorlu basamakları başarıyla çıktı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Rize'den İstanbul'a göç eden 5 çocuklu bir ailenin ilk oğluydu. 1954'ün 26 Şubat'ında İstanbul'da dünyada geldi. Karadeniz'in çalışkanlığı, Kasımpaşa'nın delikanlılığı karakterini şekillendirecekti.

17 yıl yeşil sahada top koşturdu

Erdoğan, Piyalepaşa İlkokulu'nda okudu, imam hatip lisesinde öğrenim gördü. Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 17 yıllık futbol hayatı ile yeşil sahalarda yıldızı parlasa da, milyonların ortak olacağı hayaller için 1976'da siyasete atıldı.

Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Selamet Partisi'nin Beyoğlu ve İstanbul gençlik kolları başkanlığı ile yarım asırlık siyasi hayatına ilk adımını attı. 1983'te kurulan Refah Partisi'nin önce Beyoğlu ilçe ardından İstanbul il başkanı olarak görev yaptı.

Erdoğan, kendini aradığı çetin yolculuğunda basamakları başarıyla çıktı. Yıllardır sürdürdüğü siyasi mücadelesine 17 sandık zaferi sığdırdı. Girdiği tarihi yarışlarda milletin iradesi ile ipi hep en önde göğüsledi. Art arda kazandığı keçimler ile Türk siyasi hayatına damgasını vurdu.

Zafer maratonu 1994'te başladı

Erdoğan'ın zafer maratonu 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasıyla başladı. Okuduğu şiir yüzünden 1999'da Pınarhisar Cezaevi'ne girdi. 
Ancak bu bir veda değil, yeni dönemin başlangıcı oldu.

Onlar bazı gerçekleri bilmediği için bu yanlışı yapıyorlar. Kırılmasını istediğiniz ellere de ihtiyacımız var. Gün ola harman ola. Bir gün olacak onlar da bizim harmanın daneleri olacaktır. Hiç endişeniz olmasın

"Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganı ile 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurdu Erdoğan.

Ve bugünden sonra Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AK Parti, Türk siyasi hayatına bu sözlerle girdi. İlk sınav kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de verildi. Genel seçimlerden partisi birinci çıksa da Erdoğan, milletvekili olup başbakanlığı almak için Siirt'teki yenileme seçimlerini bekleyecekti.

9 Mart 2003'te Siirt'ten milletvekili seçilen Erdoğan, 15 Mart'ta 59'uncu hükümeti kurdu. 11 yıllık kesintisiz Başbakanlık döneminde 3 kez oylarını arttırarak partisini iktidara taşıdı.

Türk siyasi tarihine damga vurdu

Devletin zirvesine 2014'te doğrudan milletin iradesi ile cumhurbaşkanı seçildi Recep Tayyip Erdoğan. 2018'de bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan bu makamda 9 yılı geride bıraktı. 2023 zaferinin ardından önümüzdeki 5 sene daha aynı koltukta oturacak. Böylece 14 yıl Cumhurbaşkanlığı, 11 yıl Başbakanlık olmak üzere Türkiye'nin çeyrek asrına mührünü vuracak.

Haber: Ahmet Furkan Arvas

Kamera: Yasin Güngör

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