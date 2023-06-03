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TRT Haber 03.06.2023 09:25

Balkon konuşmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçim zaferinden sonra geleneksel balkon konuşmalarına imza attı. Yaptığı her balkon konuşmasında önemli mesajlar verdi. Son seçim zaferinin ardından balkon konuşmasının adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.

AK Parti, ilk seçim zaferini 3 Kasım 2002'de kazandı. Yüzde 34,28'lik oy oranı ile tek başına iktidar oldu. 2004 yerel seçimleri ve 2007'deki genel seçimlerde oy oranını artıran AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerden de birinci parti olarak çıktı.

Zaferle sonuçlanan her seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşti balkon konuşmaları. 2011 genel seçimlerinde elde edilen başarının ardından Erdoğan yine konuşmasını yapmak üzere balkondaydı.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan, doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, balkon konuşmasında net mesajlar verdi.

77 milyonun her bir ferdi içinde bu seçimin mağlubu yoktur

2018'deki seçimlerde yüzde 52'nin üzerinde oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Balkondan, terör örgütlerinin üzerine kararlı bir şekilde gidileceği mesajını verdi.

Darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır

Beka vurgusu

2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Erdoğan yine balkondaydı. "Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Tarihler 28 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu gerçekleştirildi. Seçimden bir kez daha zaferle çıkan Erdoğan, bu sefer balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı.

Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır

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Balkon konuşmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşti
Balkon konuşmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşti
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