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TRT Haber 03.06.2023 08:20

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kalaşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü
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