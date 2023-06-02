Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.06.2023 22:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemine başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli irade tarafından 2014 yılında getirildiği cumhurbaşkanlığı makamındaki yeni dönemine yarın resmen başlayacak. Erdoğan, yabancı liderlerin de katılacağı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemine başlıyor
[Fotograf: AA]

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor.

İlk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce mazbatasını Meclis'in geçici başkanı sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'den alacak, ardından Genel Kurul'da yemin edecek.

20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak

Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil edecek.

Erdoğan, Meclis'teki törenin ardından Ata'nın manevi huzuruna çıkacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak olan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Beştepe'de göreve başlama töreni

Bir diğer tören 2018 yılında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul edecek. Burada yapacağı konuşmada yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar da verecek.

Yeni Kabine Çankaya Köşkü'nde açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çankaya Köşkü'ne gidecek. Devlet başkanlarının onuruna vereceği yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 TBMM
Sıradaki Haber
FETÖ'nün ihale yolsuzlukları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:48
Çin’de hortum: 13 yaralı
22:30
2 bin yıllık antik çeşme 13 asır sonra yeniden suya kavuştu
22:03
Texas’ta sel: Yol nehre döndü
21:53
Suudi Arabistan ile İran, ikili ilişkilerde daha olumlu beklentiler içinde olduklarını açıkladı
21:36
İtalya'da istihbaratçıların öldüğü tekne kazasına dair spekülasyonlar sürüyor
21:28
Bolu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı
Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı
FOTO FOKUS
Çin’de hortum: 13 yaralı
Çin’de hortum: 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ