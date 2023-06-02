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TRT Haber 02.06.2023 20:15

FETÖ'nün ihale yolsuzlukları

FETÖ'nün sözde "belediyelerden sorumlu yöneticisi" olarak bilinen Erkan Karaarslan’ın yürüttüğü usulsüz ihale süreçleri ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaarslan'ın kendisi tarafından kontrol edilen firmalar üzerinden toplam 80 kamu ihalesi aldığını saptadı.

Şeyma Vural
Şeyma Vural

FETÖ’nün sözde "belediyelerden sorumlu yöneticisi" olarak bilinen Erkan Karaarslan'ın, belediyelerle yürüttüğü usulsüz ihale süreci ortaya çıktı.

Soruşturmaya göre, Karaarslan'ın kontrolündeki 9 firma, toplam 80 kamu ihalesi aldı.

Sözde kazanılmış, gibi gösterilen ihalelerin alınma şekli aynı. Örneğin Avcılar Belediyesi'nin adrese teslim şartnamelerle oluşturduğu 6 ihaleyi yine Karaarslan'a ait firmalar aldı.

Sarıyer ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan ihalelerin de benzer şekilde düzenlenerek şüpheli Erkan Karaarslan’a verildiği belirlendi. 

Adrese teslim ihaleler verildi

Usulsüzlük yöntemlerinin detayları da iddianamede yer aldı.

Buna göre ihaleye başka kişi ve firmaların katılımı sınırlandırıldı. Birbiriyle bağlantılı firmalar ihalelere katıldı. Prosedürler usulen yerine getirildi.

İddianamede ayrıca Karaarslan'ın rüşvet veya komisyon da verdiği bilgisine yer verildi.

Tutarsız ifadeler gerçeğe götürdü

Şüpheli Erkan Karaarslan’ın bilgisayarında yapılan bilirkişi incelemesi de iddianamede ayrıntılı olarak yer aldı.

Karaarslan'ın Kanada’da özel bir bankaya gönderdiği elektronik postada, Kanada'daki hesapta yüklü miktarda para biriktirdiği, buradaki 46 milyon 750 bin Kanada dolarını Türkiye’ye transfer etmeye çalıştığı belirlendi.

Soruşturma sırasında CHP’li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ifadesinde Karaarslan’ı bir kere gördüğünü söylemişti.

Benli'nin Karaarslan'ı yakınen tanıdığı, Karaarslan'ın eşi ile ailece görüştükleri, birlikte tatil planı yaptıkları incelenen dijital verilerle delil olarak sunuldu.

Dava sürecinde, Erkan Karaarslan’ın yanı sıra ortağı Mücahit Doğan, Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve suç tarihinde Avcılar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Burçin Baykal tutuklu yargılanıyor.

Kamera: Edebali Koçdemir

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