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TRT Haber 02.06.2023 13:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleri yemin törenine katılmak üzere TBMM’ye geldi. Erdoğan, yemin törenini Genel Kurul'da locadan takip edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Şeref Holü'nde Erdoğan'ı eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme gitti.

Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın yemin edecek

Yarın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a gelerek yemin edecek.

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