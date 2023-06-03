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Gündem
TRT Haber 03.06.2023 13:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik hamleleriyle Türkiye'nin ağırlığını kabul ettirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk faaliyetleriyle dünyanın takdirini topladı. Yürüttüğü barış diplomasisi büyük yankı uyandırdı. Erdoğan, sadece son dönemde değil, lider olduğu ilk günden itibaren uluslararası alanda verdiği mesajlar ve kararlı tavrıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Dikleşmeyeceğiz, dik duracağız" dedi. Haksızlıklara karşı "One minute" çıkışıyla dikkat çekti. Uluslararası statükoyu "Dünya 5'ten büyüktür" vurgusuyla sorgulattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik hamleleriyle Türkiye'nin ağırlığını dünyaya kabul ettirdi.

Erdoğan, liderliğinin ilk yıllarından itibaren Filistin davasının en kararlı savunucusuydu. 2009'da Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e "One minute" çıkışıyla zulme dur dedi, sert şekilde tepki gösterip paneli terk etti.

Bu tavır, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin kararlı diplomasinin en belirgin işareti oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi tarihinde yer eden mesajlarından biri de "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesiydi.

Güvenlik Konseyinin yapısını eleştirdiği bu sözü ilk kez 2013'te 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında dile getirdi.

2022, arabuluculukta Türkiye'nin yılı oldu

Dünya siyasetinde Erdoğan'ın rolünü perçinleyen son yıllardaki en önemli hamle, Rusya-Ukrayna savaşında yürütülen arabuluculuk faaliyetleriydi. Türkiye'nin barış diplomasisi büyük takdir topladı.

Erdoğan, iki ülke ile de etkili iletişim kurabilen tek lider oldu. Tarafları bir araya getiren müzakere masası Türkiye'de kuruldu.

“Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten kaçınmayız.”
Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, Putin ve Zelenski ile defalarca görüştü. Türkiye'nin çabalarıyla tahıl koridoru açıldı, küresel gıda krizi önlendi. Esir takası, tarafların Erdoğan'ın liderliğine duyduğu güvenle sağlandı. 11 ülke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünyayı derinden etkileyen bu savaşın bitmesi için attığı adımlardan ötürü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Şanghay zirvesine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik hamleleriyle Türkiye'nin ağırlığını kabul ettirdi

Erdoğan, Eylül 2022'de Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 22'nci Devlet Başkanları zirvesine Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk katılımı gerçekleştirdi. Zirvede çekilen ve aralarında Putin'in de bulunduğu liderlerin Erdoğan'ı dinlediği o fotoğraf dünya basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla da diplomasi tarihine not düştü. Mülteci sorununa dikkati çekti, Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmünü fotoğraflar ile anlattı. O fotoğraflar da dünyanın hafızasına kazındı.

Türkiye NATO zirvesinden istediğini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik hamleleriyle Türkiye'nin ağırlığını kabul ettirdi

Son dönemde Türkiye'nin odağında olduğu diplomatik gelişmelerden biri de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebiydi. Erdoğan'ın terörle mücadele konusundaki ısrarlı tutumuyla Türkiye NATO Zirvesi'nde istediğini aldı, 10 maddelik muhtıra imzalandı. FETÖ tehdidi, ilk kez uluslararası bir mutabakat zaptına girdi.

Finlandiya'ya onay veren Ankara, taahhütlere uymayan İsveç'i geri çevirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu

Türk devletlerinin bölgesel ve küresel rolünün artmasına yönelik kritik adım Kasım 2021'de atıldı. Erdoğan, Türk Dünyasının liderlerini, İstanbul’da buluşturdu. Türk Konseyi'nin yapısının ve isminin değiştirildiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Alınan kararla Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu.

Kapalı Maraş açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kararlılıkla savundu. 1974'ten beri kapalı olan Maraş bölgesi 46 yıl sonra açıldı.

Azerbaycan'a güçlü destek

Azerbaycan'ın tarihi Karabağ zaferinde de her alanda en büyük desteği Türkiye verdi.

"Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez inmeyecektir."
Recep Tayyip Erdoğan

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