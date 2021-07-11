Srebrenitsa Soykırımının üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acısı hala ilk günkü gibi taze...

Srebrenitsa soykırımına ortak ses Ankara'dan yükseldi. Yapılan her paylaşımda soykırım tepkisi vardı.

" Katillere cesaret veren Batılı işbirlikçileri de unutulmamalı"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop katiller kadar iş birlikçilerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

26. yılında #Srebrenitsa soykırımının kurbanlarını rahmetle yâd ediyorum. #Srebrenitsa soykırımının sadece katilleri değil onlara cesaret veren Batılı işbirlikçileri de unutulmamalı unutturulmamalı. pic.twitter.com/0XRYsP4yRD — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 11, 2021

"Asla unutmayacağız"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da soykırımı lanetledi. Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca katledildiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Bugün 11 Temmuz. 1995’te Mladiç komutasındaki katillerin #Srebrenica’da 8 binden fazla Boşnak sivili hunharca katlettiği soykırımın günüdür. Asla unutmayacağız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 11, 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Srebrenitsa'yı tarihin kara lekesi olarak nitelendirerek, "Bu zulümde şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İnsanlık tarihinin kara lekesi #Srebrenitsa Soykırımı’nın 26. yıldönümünde, bu zulümde şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabır diliyorum.#Srebrenica26 pic.twitter.com/hvtUanmesK — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 11, 2021

"Tarihin en kanlı katliamlarından"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın göbeğinde binlerce masum canın hunharca katledildiğine vurgu yaparak soykırım şehitlerini andı.

Dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın göbeğinde binlerce masum canın hunharca katledildiği, tarihin en kanlı katliamlarından #Srebrenitsa'daki soykırım şehitlerini rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/3k75neSOGd — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 11, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladığı mesajda insanlığa bu acıyı yaşatanları lanetledi.

"İnsanlık Srebrenitsa’da öldürüldü, unutmayacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.