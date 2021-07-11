Meclis'i yeni haftada yoğun bir çalışma temposu bekliyor.

Salı günü toplanacak Genel Kurul'da turizm teşvik kanununda yapılacak değişiklikler ele alınacak. Kanun teklifi ile turistik tesislerin ve otellerin kalitesi artırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

Yetki çakışmasından kaynaklı yatırımcıların mağduriyetleri giderilecek.

Ekonomik düzenlemeler içeren teklif görüşülecek

Meclis'in bir diğer mesaisi de AK Parti'nin ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifiyle ilgili olacak. 25 maddeden oluşan teklif yeni haftanın ilk gününde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak.

Teklifle terör suçlarına ek gözaltı süresi uygulaması ile kamudan uzaklaştırma tedbirleri 3 yıl uzatılacak. Güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında kalmayacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelenecek.

Çek cezalarında ise erteleme uzatılacak, kapsamı genişleyecek.

Kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesinin ardından bu hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor.