Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Muhtarlar Buluşması programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, her muhtarlığın ayrı bütçesi olması gerektiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Sizin bulunduğunuz mahallede vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor mu? Ödüyor. Kim alıyor parayı? Belediye alıyor. Peki, emlak vergisinin yüzde 1'i o mahallede oturan ve emlak vergisini ödeyen kişiler yüzde 1'ini muhtarlık bütçesi olarak ayırsalar ne olur? Neden muhtarlığın bütçesi olsun diyorum. Şunun için değerli arkadaşlarım. Diyelim ki ihtiyaç sahibi yoksul bir ailenin çocuğu İstanbul'da üniversiteyi kazandı. Kaydını yaptıracak yol parası bulamıyor. En rahat kime ulaşır? En rahat muhtara ulaşır. Çocuğum, kızım, evladım sınavı kazandı gidecek ama yol param yok. Bana yol parası verir misin ya da bulur musun? Bütçeniz olsa hemen verirsiniz."