Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 teröristin tespit edildiği aktarıldı.

Teröristler hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UHRBZm174w — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2021

Terör örgütü PKK'ye Irak'ın kuzeyinde hareket alanı bırakılmıyor.

MİT ve TSK’nın yaptığı başarılı operasyonlarla bölgedeki terör varlığı azalıyor.

Derinleşen operasyonlar hız kazandı, terör örgütü PKK'nın 'kale'leri tek tek ateş altına alındı.

Irak'ın kuzeyinde sözde lider kadrosuna yıl başından bu yana ağır darbeler vuruldu. Süleymaniye'ye kadar inen MİT, Kandil'i de huzursuz ediyor.