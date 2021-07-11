CHP, bazı örgütlere neşter vuracak. Birçok ilde salgın nedeniyle ertelenen il kongreleri yapılacak. Kongrelerde istifaların yaşandığı illere öncelik verilecek.

Doğu ve Güneydoğu’da örgüt yenilenmesine gidilecek. CHP’de Elazığ, Diyarbakır, Hakkari, Muş ve Ağrı olağanüstü kongre yapılması beklenen iller arasında.

Doğu masasının raporları doğrultusunda çalışma yapılacak. Raporlarda örgütlenmede yaşanan sorunlara yer verilecek.

En çok istifanın yaşandığı il Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da yaşanmıştı.

Yalova'da da il yönetiminde değişiklik öngörülüyor.

İl örgütlerinde değişim yaşanacak

Karadeniz illerinde de değişim yaşanacak. Bu illerde özellikle kadın ve gençlerin örgütlere katılımı arttırılmaya çalışılacak.

Son olarak Trabzon, Giresun ve Ordu'da çalışma yapan iki ayrı CHP heyeti bölgede CHP'nin varlığını yetersiz buldu. Bu nedenle Karadenizde çalışmalar önümüzdeki aylarda da devam edecek.

İstanbul'da düşen örgütler için de yeni atamalar bekleniyor

CHP'de son dönemde yaşanan istifalar nedeniyle İstanbul'da düşen örgütler için de yeni atamalar bekleniyor.

CHP Maltepe İlçe Başkanlığı’nda 9 yöneticinin istifa etmesinin ardından yönetim düştü.

Daha önce Sultanbeylide de aynı sorun yaşanmıştı. İstanbul'da ilçe yönetimlerine de yeni isimler atanacak.

