Bakan Soylu, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir milletin tarihi mirasının en önemli bölümünü teşkil eden nüfus kayıtlarının, geçmişten geleceğe kimliğin ve kültürün devamlılığını sağlayan en önemli hazinelerden biri olduğunu ifade etti.

190 yıl önce temelleri atılan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, bugüne kadar üstlendiği sorumlulukları kararlılık ve yüksek vazife şuuruyla yerine getirdiğini, teknolojik altyapısı, donanımlı kadrosu ve disiplinli çalışma düzeniyle bakanlığın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"'Geçmişi Koruyan, Geleceğe Değer Katan' bir anlayışla, aziz milletimizin hizmetinde görev ifa eden kıymetli nüfus çalışanlarının Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, mukaddes vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan tüm Nüfus ve Vatandaşlık İşleri personelini saygıyla selamlıyorum."