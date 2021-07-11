Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde soykırım kurbanlarını andı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin kara lekesi Srebrenitsa Soykırımı’nın 26. yıl dönümünde, bu zulümde şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun mesajla birlikte paylaştığı görselde ise "Srebrenitsa Soykırımı, unutmadık, unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.
İnsanlık tarihinin kara lekesi #Srebrenitsa Soykırımı’nın 26. yıldönümünde, bu zulümde şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabır diliyorum.#Srebrenica26 pic.twitter.com/hvtUanmesK— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 11, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Srebrenitsa
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