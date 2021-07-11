Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin kara lekesi Srebrenitsa Soykırımı’nın 26. yıl dönümünde, bu zulümde şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun mesajla birlikte paylaştığı görselde ise "Srebrenitsa Soykırımı, unutmadık, unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.