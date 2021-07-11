Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlattı.

Oktay, "Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde, şehit edilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.

“Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

(Aliya İzzetbegoviç)



Unutmadık, unutturmayacağız... #Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde, şehit edilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/IXG8xJaWXX