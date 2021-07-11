Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında, soykırım kurbanlarını andı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlattı.
Oktay, "Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde, şehit edilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.
“Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 11, 2021
(Aliya İzzetbegoviç)
Unutmadık, unutturmayacağız... #Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde, şehit edilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/IXG8xJaWXX
Etiketler: Fuat Oktay Srebrenitsa
Son Haberler
- 12:23
- 12:12
- 12:10
- 12:20
- 11:55
Sıradaki Haber
CHP'de kongre hazırlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz