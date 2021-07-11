Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında kurbanları andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 11 Temmuz. 1995'te Mladiç komutasındaki katillerin Srebrenica'da 8 binden fazla Boşnak sivili hunharca katlettiği soykırımın günüdür. Asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Bugün 11 Temmuz. 1995’te Mladiç komutasındaki katillerin #Srebrenica’da 8 binden fazla Boşnak sivili hunharca katlettiği soykırımın günüdür. Asla unutmayacağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 11, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Srebrenitsa
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