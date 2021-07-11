Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli'den Erdoğan'a kutlama mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10 Temmuz'da kutlama mesajı gönderdi. Bahçeli, mesajında şu sözlere yer verdi:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Zat-ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum."
10 Temmuz 2021 günü, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri kutlama mesajı. pic.twitter.com/9JVgZjCUV6— MHP (@MHP_Bilgi) July 11, 2021
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan
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