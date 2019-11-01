Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

Soçi mutabakatına göre, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristler, Ayn el Arab ile Kamışlı merkezi dışında 30 kilometre geriye çekilecek. Münbiç ve Tel Rıfat'taki teröristler de bölgeyi terk edecek. 10 kilometrelik alanda Türk ve Rus birlikleri denetim yapacak.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Türk ve Rus askerleri Suriye'de ortak devriye görevine başladı. Ayrıntılar sınırdan canlı bağlantılarla @trthaber'de. https://t.co/OkdYyrOA0J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2019

Ortak devriye ile teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilecek

Mutabakatta belirtilen süre salı günü doldu. Rusya teröristlerin belirlenen bölgelerden çekildiğini açıkladı. Çekilmenin denetimi için geri sayım sona erdi. Teröristlerin çekilip çekilmediği ortak devriye ile kontrol ediliyor.

Ortak mekanizma kurulacak, iki ülke arasında sıkı veri akışı olacak

Devriye alanı dışındaki 20 kilometre derinlik ise Türk istihbaratının takibinde olacak. Rusya ve Türkiye arasında ortak bir mekanizma kurulacak. Denetim süreci buradan takip edilecek. Denetimin ardından Türkiye, güvenli bölgede gözlem noktaları oluşturacak.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber