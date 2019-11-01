Türk - Rus ortak devriyesi başladı01 Kasım 2019 Cuma 12:00 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 12:39
Türk Rus ortak devriyesi başladı. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediği ortak devriye ile denetlenecek.
Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Soçi mutabakatına göre, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristler, Ayn el Arab ile Kamışlı merkezi dışında 30 kilometre geriye çekilecek. Münbiç ve Tel Rıfat'taki teröristler de bölgeyi terk edecek. 10 kilometrelik alanda Türk ve Rus birlikleri denetim yapacak.
Türk ve Rus askerleri Suriye'de ortak devriye görevine başladı. Ayrıntılar sınırdan canlı bağlantılarla @trthaber'de. https://t.co/OkdYyrOA0J— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2019
Ortak devriye ile teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilecek
Mutabakatta belirtilen süre salı günü doldu. Rusya teröristlerin belirlenen bölgelerden çekildiğini açıkladı. Çekilmenin denetimi için geri sayım sona erdi. Teröristlerin çekilip çekilmediği ortak devriye ile kontrol ediliyor.
Ortak mekanizma kurulacak, iki ülke arasında sıkı veri akışı olacak
Devriye alanı dışındaki 20 kilometre derinlik ise Türk istihbaratının takibinde olacak. Rusya ve Türkiye arasında ortak bir mekanizma kurulacak. Denetim süreci buradan takip edilecek. Denetimin ardından Türkiye, güvenli bölgede gözlem noktaları oluşturacak.
Kaynak: TRT Haber