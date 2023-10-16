Parçalı Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.10.2023 18:30

Türk Kızılay, Gazze'deki sivillere yardımını sürdürüyor

Türk Kızılay, İsrail-Filistin çatışmalarından etkilenen Gazzeli sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Türk Kızılay, Gazze'deki sivillere yardımını sürdürüyor

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların Gazze'de yardım ihtiyacının artmasına neden olduğu ve Gazze'deki yerleşik ekiple imkanlar doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına çalışıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne geçişin olmaması sebebiyle şu an için Gazze'deki sivillere yerel personelin insani yardımları ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için girişimlerde bulunulduğu ve güvenli bir insani yardım koridoru oluşturulmasının ardından yerel sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılacağı bildirildi.

ETİKETLER
Kızılay Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:39
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
19:00
12. Kalkınma Planı TBMM'de
18:57
Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 808'e yükseldi
19:00
Gazze'de morglarda yer kalmadı, cenazeler dondurma kamyonlarına konuluyor
18:55
Freni boşalan servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
18:46
Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılacak
Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
Düzce'de hafriyat kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi
FOTO FOKUS
Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler duyuldu
Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler duyuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ