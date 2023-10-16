Türk Kızılay, Gazze'deki sivillere yardımını sürdürüyor

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların Gazze'de yardım ihtiyacının artmasına neden olduğu ve Gazze'deki yerleşik ekiple imkanlar doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına çalışıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne geçişin olmaması sebebiyle şu an için Gazze'deki sivillere yerel personelin insani yardımları ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için girişimlerde bulunulduğu ve güvenli bir insani yardım koridoru oluşturulmasının ardından yerel sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılacağı bildirildi.