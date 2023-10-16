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Gündem
TRT Haber 16.10.2023 17:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İsrail'in Filistin'e saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin dünya liderleriyle telefon diplomasisi sürüyor.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in telefonla görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanım Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirterek tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor

Erdoğan, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi. 

 

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