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DHA 16.10.2023 17:15

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

MİT ve emniyetin operasyonuyla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi "Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyd/Üstad Zeyd kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ETİKETLER
DEAŞ MİT Terör Örgütü Terörle Mücadele
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