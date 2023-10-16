DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
MİT ve emniyetin operasyonuyla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi "Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyd/Üstad Zeyd kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.