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Gündem
AA 16.10.2023 17:01

Bakan Güler Kosova'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunduğu Kosova'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler Kosova'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti
[Fotograf: DHA]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak için Kosova'nın başkenti Priştine'ye giden Güler'i, Büyükelçi Tunç Angılı, Kosova Savunma Bakanlığından Tümgeneral İrfete Spahiu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Priştine Askeri Ataşesi Albay Çağdaş Akif Kahraman ve diğer yetkililer karşıladı.

Karşılamanın ardından Sultan Murat Kışlasına geçen ve Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret eden ve faaliyetler hakkında bilgi alan Güler, ziyaretinin anısına kışla bahçesine ağaç da dikti.

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