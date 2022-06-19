Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk heyeti NATO görüşmeleri için Brüksel'e gitti
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili görüşme trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet Brüksel'e gitti.
Kalın ve Önal başkanlığındaki heyet, muhatapları ile İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunu görüşecek.
İki ülkenin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG konusunda somut adım atması beklentisi bir kez daha gündeme getirilecek.
25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşen görüşme sonrası taraflar arasında beklentilere ilişkin belge trafiği yaşanmıştı. Brüksel'deki toplantıda, bu belgeler üzerinde görüşmelerde bulunulacak.
Türkiye, bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da, terör örgütlerine ev sahipliği yapan ülkelerin yer almaması gerektiğini belirterek İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine olumlu bakmıyor.
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