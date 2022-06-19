Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 14:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2022
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/tYBlG7LZoz
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Terör Örgütü
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