Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.