Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu kapsamında gittiği Kosova'daki basın toplantısında konuştu.

Kosova'daki FETÖ varlığının ilişkilerdeki en büyük sıkıntı olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü bu FETÖ varlığı ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Geçmişte ülkemize uyguladığı stratejinin aynısını Kosova’da uyguluyor. Bunları görüyoruz. Bir taraftan gençleri zehirleme devam ediyorlar, bir taraftan medya yatırımlarını artırıyorlar, diğer taraftan devlet kurumlarına sızma çalışmaları aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, dost ve kardeş Kosova'da bunları görmenin üzüntü verici olduğunu ifade etti.