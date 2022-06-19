Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." dedi.