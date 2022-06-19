Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." dedi.
Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2022
Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/z5qGMYxqJV
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