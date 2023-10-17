İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sredot'ta aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü.

Gazeteci Adem Metan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü. Olay anında bölgede bulunan ve olayı görüntüleyen gazeteci Adem Metan yaşananları TRT Haber'de anlatıyor. https://t.co/R3DDKCZhie — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2023

Ayrıntılar geliyor...