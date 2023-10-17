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Gündem
İHA 17.10.2023 19:36

Türk gazetecilerin yakınına roket düştü

Sderot'ta roketin düştüğü an Türk gazeteciler tarafından görüntülendi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sredot'ta aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü.

Gazeteci Adem Metan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. 

 


 

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Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
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