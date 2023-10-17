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Gündem
TRT Haber 17.10.2023 19:18

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Yunanistan'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kostas Fragoyannis ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Yunanistan'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Akçapar ile Yunanistanlı mevkidaşı Fragoyannis'in dün Atina'da, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey toplantıların olumlu ikliminden hareketle, iki ülke liderlerinin görevlendirmeleri ve Dışişleri Bakanlarının üzerinde mutabık kaldıkları yol haritası doğrultusunda toplantı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki Pozitif Gündem kapsamındaki Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirdiği aktarılarak, "İki taraf, 7 Aralık 2023 tarihinde Selanik'te gerçekleştirilecek 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için Pozitif Gündem'in ticari-ekonomik, turizm, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, çevre, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor gibi başlıklarında somut çıktılar sağlamaya yönelik ortak hedeflerini bir kez daha teyit etmişlerdir" denildi.

Akçapar'ın, Bakan Yardımcısı Papadopoulou ile de düzenli siyasi istişarelerde bulunduğu ve ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları görüştüğü bildirilen açıklamada, "İki taraf hem ikili hem de uluslararası düzeyde anlaşma ve işbirliği alanlarını tespit etmek amacıyla mevcut olumlu atmosfer üzerine inşa etme konusunda mutabık kalmışlardır" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, tarafların aralık ayında gerçekleştirilecek YDİK'e yönelik hazırlıkların yanı sıra güven artırıcı önlemler ve "istikşafi/istişari görüşmeler" de dahil olmak üzere mevcut diyalog kanallarını gözden geçirdiği vurgulanarak, "Bu bağlamda, iki taraf, ortak bir anlayışa varmak amacıyla bu diyalog kanallarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir" bilgisine yer verildi.

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