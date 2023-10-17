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Gündem
İHA 17.10.2023 18:02

Bakan Güler, Kosova’nın ardından Estonya’yı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova'da Osmanlı Padişahı 1. Murad Hüdavendigar'ın türbesini ziyaret ederek dua etti.

Bakan Güler, Kosova’nın ardından Estonya’yı ziyaret edecek
[Fotograf: İHA]

Bakan Güler, Kosova'daki temaslarını tamamlamasının ardından yarın Estonya'yı ziyaret edecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova programının son durağı Priştine yakınlarında Osmanlı Padişahı 1. Murad Hüdavendigar'ın türbesini ziyaret ederek dua etti. Bakan Güler, Sultan Murad Türbesi'ni ziyaretinin ardından Kosova’dan ayrılarak Estonya'nın başkenti Tallin'e geçecek.

Bakan Güler, Kosova’nın ardından Estonya’yı ziyaret edecek

Yarın resmi ziyaret kapsamında Tallin'de bulunacak olan Bakan Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur tarafından törenle karşılanacak.

Ziyaret sırasında Estonya ordusuna zırhlı araç alımına yönelik bir anlaşmanın imzalanması planlanıyor. 

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