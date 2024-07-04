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Gündem
TRT Haber 04.07.2024 11:55

"Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı iddiası gerçek dışı"

İletişim Başkanlığı, “Fethiye’de bir mekanda milli maç sırasında Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı ve bir vatandaşın darp edildiği” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"Türk bayrağının asılmaması nedeniyle kavga çıktığı iddiası gerçek dışı"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden, "Yapılan incelemeler sonucunda bahse konu olayın 1 Temmuz 2024 günü saat 02.42 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldiği, dolayısıyla milli maçtan bir gün önce yaşandığı tespit edilmiştir" denildi.

Olayda darp edilen kişinin ifadesinde kavganın Türk bayrağı nedeniyle çıktığına dair herhangi bir beyanının bulunmadığı belirlendi.

Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığının altı çizilerek, "Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.  

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