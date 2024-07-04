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Gündem
AA 04.07.2024 11:46

Bakan Kurum: Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını koruyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlıyız. İklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum: Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını koruyacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Çevre ve İklim Toplantısı'nda bakan yardımcıları ve genel müdürlerle bir araya geldi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi başta olmak üzere iklim değişikliği, Depozito Yönetim Sistemi, denizlerde çevre denetimi, sera gazı emisyon azaltımı, uluslararası iklim müzakereleri, korunan alanlar, yeşil dönüşüm, bisiklet yolları, mikromobilite uygulamaları, ekolojik koridorlar ve millet bahçeleri ele alındı.

Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada, "Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlıyız. İklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. 'İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler' ve '2053 Net Sıfır Emisyon Hedeflerimiz' için gece gündüz çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
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