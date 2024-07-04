Son 7 ayda 1327 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 57, 1 Ocak’tan bugüne kadar toplam 1327 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedefin başarıyla imha edildiği vurgulandı.

[Fotoğraf: AA]

328 şüpheli hududu geçemeden engellendi

Hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terör örgütü mensubu toplam 328 şüpheli yakalandı.

Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 29 kişiye yükseldi.

Son bir haftada engellenen 1216 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63 bin 433’e ulaştı.

Bakan Güler NATO'nun kuruluş yıl dönümü sebebiyle ABD'ye gidecek

Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO'nun kuruluşunun 75. yılı sebebiyle 9-11 Temmuz'da Washington’da olacağı bilgisi paylaşıldı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürdüğünü belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, 2 Temmuz'da Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanını ağırlamış, 3 Temmuz'da ise Tunus'un Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir. Sayın Bakanımız, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da icra edilecek 'Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecektir."

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın 8-9 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret etmesinin planlandığı bilgisini verdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, şöyle devam etti:

"Çoğunluğu bebek, çocuk, kadın olmak üzere yaklaşık 38 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, vahşi saldırılarına, toplu katliamlarına ve işgallerine devam etmektedir. Masum Filistin halkının çığlıkları tüm dünya tarafından hala duyulmamakta ve görmezden gelinmektedir. İsrail'in saldırılarını bölgeye yayma girişimleri ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çatışmaların bölge ülkelerine yansımasının hiç kimsenin yararına olmayacağı ve durumu daha karmaşık hale getireceği açıktır. Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükunetin tesis edilmesi için bir kez daha üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Akçay mayın avlama gemisi ile Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Alexandru Axente mayın tarama gemisi ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma mayın avlama gemilerinden oluşan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun (MCM BLACK SEA) 2 Temmuz 2024-2 Ocak 2025 arasında 6 ay süreyle Türkiye'nin komutasında görev yapacağını söyledi.

Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetinin, Filipinler'in ardından Singapur'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Aktürk, "Korvetimiz, bugün bir sonraki liman olan Sri Lanka'ya seyre başlayacak, 9-11 Temmuz tarihleri arasında Sri Lanka'nın Kolombo limanını ziyaret edecektir." dedi.

Aktürk, 28 Haziran'da NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde Romanya'da konuşlu Birleşik Krallığa ait uçaklar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının Batı Karadeniz'de eğitim görevi yaptığını ifade etti.

Doğal afetle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 17 helikopter ile 627 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağımız ile Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve 6 refakatçisi ülkemize getirilmiştir" diye konuştu.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığına dikkati çekerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ve Seyyar Havan Tespit Radarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır" dedi.