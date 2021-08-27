16 Ocak 2002'de göreve başlandı. Pek çok vazife başarı ile yerine getirildi.

Türk askeri Afganistan'daki misyonunu tamamladı. Mehmetçik yaklaşık 20 yılın ardından ana vatana dönüyor.

Türkiye, Afganistan'da danışmanlık ve lojistik hizmetleri verdi

Türkiye, 2015'e kadar NATO'nun Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti kapsamında Afganistan'daydı. Bu dönemde Mehmetçik herhangi bir muharip görev almadı. Danışmanlık, bakım-onarım ve lojistik hizmetleri verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2009-2014 yıllarında aralıksız 5 yıl Kabil Bölge Komutanlığının lider ülke sorumluluğunu üstlendi.

Türkiye, son 6 yıldır Hamdi Karzai Uluslararası Havalimanı'nı işletiyordu

Türk ordusu Afganistan görevine son 6 yıldır Kararlı Destek Misyonu ile devam etti. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı korundu ve işletildi.

Kararlı Destek Misyonu Karargahı'na personel desteği sağlandı.

TSK, Afgan kuvvetlerine eğitimler verdi

Türkiye, Afganistan'da ayrım gözetmeksizin her etnik kökene eşit yaklaştı. Ülkede istikrarın ve halkın güvenliğinin sağlanması için girişimlerde bulunuldu. Afganistan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine TSK tarafından eğitimler verildi. Bu amaç doğrultusunda başkent Kabil'e Gazi Askeri Eğitim Merkezi açıldı.

Afganistan'a imar desteği

Bunların yanı sıra Afganistan'ın yeniden imarı için de destek sağlandı. Bazı şehirlerde bölgesel imar ekipleri kuruldu. Türkiye'nin şehircilik alanındaki tecrübeleri aktarıldı. 76 Türk firması 2003-2018 yılları arasında yaklaşık 6,5 milyar dolarlık 701 proje gerçekleştirdi.