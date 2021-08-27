Afganistan'da başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede art arda patlamalar meydana geldi.

BBC'nin haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

"Tahliyeler için tarihi uzatmaya gerek yok"

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

6 patlama

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün 6 ayrı patlama meydana gelmişti.

"Saldırıların bedelini ödeteceğiz"

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

Guterres, "Afganistan" için toplantı çağrısı yaptı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) veto gücüne sahip beş daimi üyesinin temsilcilerini toplantıya çağırdı.

BMGenel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

Peş peşe kınama masajları

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Afganistan'da son iki haftada yaşanan gelişmelerin barış umudunu gölgelediğini belirterek "Afgan halkı uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını şiddetle kınadı.

AB'den kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kabil Havaalanı'nda güvenlik hasreti çeken insanlara yönelik korkakça saldırıları şiddetle kınıyoruz. AB, Afganlarla dayanışma içindedir. Uluslararası ortaklarla birlikte terörle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in havalimanına yönelik "terör saldırısını" derin endişeyle takip ettiğini söyledi.

NATO'dan kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kabil havalimanının dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek." ifadelerini kullandı.