Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kabil Havaalanı'nda güvenlik hasreti çeken insanlara yönelik korkakça saldırıları şiddetle kınıyoruz. AB, Afganlarla dayanışma içindedir. Uluslararası ortaklarla birlikte terörle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırıyı kınadığını belirterek, "Uluslararası toplum, Afganistan'da ve ötesinde terörizmin yeniden canlanmasını önlemek için birlikte ve yakın biçimde çalışmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bir günde 6 patlama: DEAŞ üstlendi

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Reuters haber ajansı, saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

BBC'nin üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberine göre, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini duyurmuştu.

12 ABD askeri hayatını kaybetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının yakınlarında düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını açıkladı.