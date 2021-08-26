NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kabil havalimanının dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızla devam ederken, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bir bölgede iki patlama meydana geldi.

Al-Jazeera, patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

4 ABD askeri hayatını kaybetti

ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.