Kazakistan Savunma Bakanlığı, askeri birliğin mühimmat deposunda yaşanan patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada 66 kişi yaralandı. Yaralılar Taraz Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Açıklamada, "Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin depolarından birine yakın mesafede yangın çıktı. Yangın, daha sonra depoların birinde belirsiz nesnelerin patlamasına neden oldu. Bölgede yangını söndürme faaliyetleri sürüyor." denildi.

66 yaralı

Jambıl eyalet valiliğindan yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği askeri birliğin çevresindeki 3 köyden yaklaşık 700 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği duyuruldu. Açıklamada, patlama sonucu 11'i askeri görevli olmak üzere 66 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Toplam 6 patlama

Savunma Bakanlığı da askeri birlikte çıkan yangın sonucu mühimmat deposunda toplam 6 patlama meydana geldiğini açıkladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev, bölgede yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve patlamanın meydana geldiği depoda ağırlıklı olarak uzun uçuş menzili olmayan mühimmatın olduğunu açıkladı.

Bölgede kara ve demir yolları geçici olarak ulaşıma kapatıldı